Tatiana Modesto Souza aguarda cirurgia no Into - Reprodução

Tatiana Modesto Souza aguarda cirurgia no Into Reprodução

Publicado 11/10/2023 01:00

"Sou assistente administrativo, mas fui pega pela chikungunya e, infelizmente, por falta de conhecimento, fiz uso de corticoide por quatro anos, sem saber que sofro de osteoporose e artrose do quadril. Por esse fato, estou com coxartrose bilateral e necrose nos dois fêmures. Eu já estou na fila do Into, mas sou o número 289 e meu corpo já está em colapso. Só consigo me locomover com ajuda do andador, que consegui através de doação, e agora consegui a cadeira higiênica, o que me emocionou, pois não consigo lavar meus pés há sete anos, já esqueci a última noite de sono tranquila".

A fala, desesperada, é da Tatiana Modesto Souza, moradora do Engenho da Rainha… Mais uma, entre tantas que estão na fila do Into, que grita por socorro.

A luta da Tatiana, como a gente viu, vem de muitos anos, mas, segundo ela, só agora, em março deste ano, é que conseguiu entrar nessa fila interminável do Into, onde está quase no número 300!

Caso urgente, com risco de perder as pernas, e até agora, nada de chamarem… Uma luta, uma burocracia que ela não aguenta mais!

"É tudo muito sofrido, desgastante. Não consigo ficar pra lá e pra cá, não tenho condições de pegar ônibus, tanto que já caí. Eu choro demais, porque eu não quero furar a fila de ninguém, porque sei que tem gente há mais tempo lá, com problemas piores que eu, mas eu preciso de uma resposta", desabafa ela.

O sofrimento é tanto que, quando ela entrou em contato comigo, o pedido dela foi cesta básica e o remédio Tramal, para conter a dor. Porque ela não consegue trabalhar! Está afastada pelo INSS desde o ano passado. E com o salário que ganha, só pra pagar aluguel, a conta de luz e os outros remédios! O que sobra, quase nada, é pra comer!

Imagina viver desse jeito, com dor o dia inteiro? É um drama que, infelizmente, faz parte da vida de muita gente! É só você olhar o número de pessoas na fila.

A coluna vai atrás do Into, para tentar ajudar Tatiana de alguma maneira… Para que ela tenha a vida restabelecida o quanto antes.

PINGO NO I

É bom prestar a atenção!

Desde janeiro, o Detran-RJ emite a nova Carteira de Identificação Nacional, mas alguns bancos e escolas, acreditem, não querem aceitá-la! Estão recusando, mesmo sendo um documento seguro, oficial e válido em todo o Brasil. Oi?!

Agora, o órgão veio esclarecer que ela tem que ser aceita, sim! Nenhum local do território nacional pode recusar essa carteira. Tem que aprovar! No Estado do Rio, já foram expedidas mais de 150 mil carteiras.

É muito importante a gente trazer essa informação agora, já que, no próximo mês, tem o Enem! E os alunos que prestarem o exame podem apresentar a carteira como documento de identificação sem qualquer restrição! Ela tem a mesma validade da carteira física.

Então, fica a dica!

TÁ PERIGOSO!

Os responsáveis e alunos da escola Dois de Julho, na Rua Ferreira de Araújo, em São Cristóvão, estão preocupados com o risco de acidentes e atropelamentos na frente do local…

Segundo eles, não há qualquer sinalização ou semáforo para reduzir a velocidade dos carros que passam por ali.

"A gente fica com medo, porque tem muita criança, muito idoso. Por isso a gente pede ajuda."

Então, pedido feito é uma ordem! A coluna foi atrás da CET-Rio, que informou que será implantado um projeto do Programa 'A caminho da Escola 2.0' nas proximidades, o que vai aumentar as condições de segurança naquela via.

Vamos ficar de olho!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora ficar em cima, até que todos os pedestres estejam em segurança! E tenho dito.