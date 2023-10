Policiais federais estiveram na casa do suspeito, em Guaratiba - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 10/10/2023 16:35 | Atualizado 10/10/2023 16:42

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (10), um suspeito de integrar a milícia que atua em Guaratiba, na Zona Oeste. De acordo com as investigações, o homem, conhecido como Jefinho, é uma das principais lideranças do grupo paramilitar na comunidade do Piraquê.

Na manhã desta terça, os agentes estiveram na casa do suspeito na comunidade. Ele tentou escapar pulando o muro da residência, mas o policiais conseguiram detê-lo. A investigação segue a cargo de equipes do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas e da Delegacia de Repressão a Drogas.

O miliciano foi autuado por receptação e posse de munições. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.