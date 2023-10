21 novos ônibus com a tecnologia sustentável Euro 6 foram integrados na frota do BRT - Reprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 10/10/2023 12:34

Rio - Os primeiros 21 ônibus do BRT com a tecnologia sustentável Euro 6 foram entregues nesta terça-feira (10), em um evento realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A inovação tem a capacidade de reduzir em até 80% a emissão de gases poluentes e atenderá os corredores Transoeste e Transbrasil. Com a aquisição, o Rio se tornou a primeira cidade brasileira a adquirir articulados compatíveis com a norma ambiental Proconve P-8.

Com a presença do prefeito Eduardo Paes, da secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, e da diretora-presidente da Mobi-Rio, Cláudia Secin, o encontro explicou sobre os benefícios da iniciativa. O sistema Euro 6 presente nos articulados estabelece limites mais rigorosos para as emissões de gases poluentes, assegurando a redução em 80% nas emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e de 50% nas emissões de Material Particulado (MP) em relação aos motores Euro 5 atuais.

Com menos emissão, estes veículos contribuem para a melhoria da qualidade do ar e para a preservação do meio ambiente. Além de gerar um impacto direto na saúde pública, uma vez que a poluição está diretamente relacionada a doenças como hipertensão e problemas respiratórios, sobretudo em crianças e idosos.

Paes explicou sobre a aquisição dos ônibus e o impacto no cotidiano dos cariocas. “Estamos terminando as obras da pista ali e colocando concreto. Então, muito em breve vocês estarão andando em ônibus confortáveis, mais modernos e menos poluentes. Estamos felizes por poder entregar à população da Zona Oeste, e em breve aos usuários da Transbrasil, um transporte de qualidade”, detalhou.

No total, foram comprados 337 articulados Euro 6. A previsão é que os demais veículos sejam entregues gradualmente até o fim de maio do próximo ano.

“Os ônibus Euro 6 são a geração mais nova de articulados que está rodando no Brasil. São mais seguros e têm mais opções de telemetria, o que possibilita um gerenciamento mais eficaz da frota. Lembrando ainda que, assim como todos os articulados amarelinhos, esses novos ônibus não andam com as portas abertas. Ele ainda tem um incremento de segurança a mais. Se o veículo não estiver totalmente parado, as portas não abrem e também não fecham “, acrescentou a diretora-presidente da Mobi-Rio, Cláudia Secin.

Os 21 articulados que chegaram são da montadora Marcopolo, possuem 23 metros de comprimento e têm a capacidade de transportar até 183 passageiros. Os ônibus contam com são equipados com telemetria para análise de desempenho e há interação com o usuário por meio de microfone ambiente, painel de mensagens aos usuários que alertam sobre as próximas estações e alto-falantes.