Obras de infraestrutura em Belford RoxoDivulgação

Publicado 10/10/2023 12:02

Rio - Desde a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) em 2021, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, vem experimentando os primeiros benefícios dos investimentos em infraestrutura em toda a cidade.



O município, com quase 600 mil habitantes, recebeu um recurso de R$ 270 milhões provenientes do leilão da venda da empresa entre 2021 e 2022. Esses recursos foram direcionados para obras cruciais de melhoria nas áreas de saúde, saneamento e abastecimento.



Uma das primeiras medidas foi implementada no bairro Jardim Gláucia, onde uma ampla operação de pavimentação de ruas já foi iniciada, beneficiando mais de 980 famílias. A conclusão dessa fase está prevista para o final deste ano.

Além disso, Belford Roxo destinou recursos para a modernização dos hospitais Geral e Municipal, com alocações de R$ 48 milhões e R$ 4,8 milhões, respectivamente, por meio do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana (PAHI RM).



Os deputados estaduais Márcio Canella (União Brasil) e Dr. Deodalto (PL) são os representantes do poder público mais atuantes no destino dos recursos para as obras mais urgentes desde a venda da Cedae. Com isso, a cidade de Belford Roxo ainda receberá mais R$ 67 milhões em recursos extras em 2025, totalizando quase R$ 336 milhões em investimentos.

Melhorias na distribuição de água



As obras para ampliar o fornecimento de água contemplam a expansão da rede para o Morro da UPP, proporcionando saneamento a mais de 300 famílias que aguardavam por essas melhorias há mais de três décadas.



No total, mais de 20 bairros, incluindo Nova Aurora, Centro, Santa Maria, São Bernardo, Santa Tereza, Jardim Gláucia, e outros, serão beneficiados por essas ações. O projeto visa não apenas aumentar a capacidade de abastecimento de água, mas também melhorar a eficiência do fornecimento em toda a cidade, abrangendo 13 municípios da Baixada.



Estação Novo Guandu promete abastecer região



Segundo o vereador Jorge Soares Braga, conhecido como Jacó (PT), de Belford Roxo, está nos planos a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (chamada Novo Guandu), que impulsionará a distribuição de 12 milhões de litros por segundo.



O projeto terá, ainda, a construção de reservatórios estratégicos no Barro Vermelho e Parque São José, bem como a instalação de "boosters", responsáveis por regular a pressão na rede de distribuição de água, nos pontos-chave como Bom Pastor e Avenida Automóvel Clube, estendendo os benefícios também para Duque de Caxias.

A venda da Cedae, feita por R$ 22 bilhões, representou um grande impulso nos cofres públicos do Rio de Janeiro.



Do total arrecadado, R$ 7,6 bilhões serão distribuídos entre os municípios que participaram do plano, entre eles Belford Roxo, ampliando as ações de melhoria em infraestrutura e saneamento básico para a população.