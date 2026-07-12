Celulares recuperas com os flanelinhas na Glória - Reprodução

Celulares recuperas com os flanelinhas na GlóriaReprodução

Publicado 12/07/2026 19:03

Rio - Guardas municipais recuperaram dois celulares furtados com uma flanelinha que atuava com outros três na região da Glória, neste domingo (12). Eles foram detidos em flagrante durante uma operação de segurança urbana realizada nos bairros do Catete e da Glória, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a corporação, os agentes conduziram dez flanelinhas por atuação irregular. O grupo foi encaminhado à 9ª DP (Catete) e autuado por exercício ilegal da profissão.

A ação faz parte das operações da Guarda Municipal do Rio com objetivo de intensificar as atividades preventivas de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e segurança na Feira da Glória e no entorno, abrangendo a Rua Teixeira de Freitas e a Praça do Russell.