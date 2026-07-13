Rio - A policial civil Julieli da Conceição Brandt, de 39 anos, baleada na perna durante um ataque na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte, recebeu alta neste domingo (12). A agente foi homenageada por colegas na saída do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.
Nas redes sociais, ela comemorou a alta médica: "Renascer das cinzas é escolher continuar mesmo ferido. Nós por nós sempre".
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Policial civil baleada durante ataque na Avenida Brasil recebe alta após três dias internada. Julieli Brandt, de 39 anos, foi homenageada por colegas na saída do hospital.
Julieli estava em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil ao lado de outros três agentes quando o grupo foi alvo de disparos no último dia 8. O inspetor Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, acabou atingido na cabeça. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu conduzir o veículo por alguns metros em busca de ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado para o hospital.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências de inteligência na região da comunidade do Muquiço quando foram atacados. Uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que passava pelo local, prestou apoio no socorro às vítimas.
Julieli é lotada na DHBF, mora em Niterói e já atuou como guarda municipal e advogada antes de ingressar na Polícia Civil. Reservada nas redes sociais, ela costuma compartilhar poucos registros da vida profissional.
As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Disque Denúncia divulgou um cartaz solicitando informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos no ataque. A Polícia Civil informou que já trabalha com suspeitos identificados e mantém operações para localizar os responsáveis pelo crime.
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