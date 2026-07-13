Um dos assaltantes foi atingido pela policial e morreu no local - Reprodução/Rede Social

Um dos assaltantes foi atingido pela policial e morreu no localReprodução/Rede Social

Publicado 13/07/2026 06:51

Rio - Uma policial militar matou um criminoso durante uma tentativa de assalto na Avenida Salvador Allende, na região conhecida como Barra Olímpica, na Zona Sudoeste, na noite deste domingo (12). A agente estava de carro e havia acabado de sair do serviço no momento em que foi abordada por um grupo de assaltantes.

De acordo com a corporação, a militar reagiu à ação e atingiu um dos assaltantes, que morreu no local da ocorrência. Os demais suspeitos fugiram antes da chegada de equipes do 18⁰ BPM (Jacarepaguá), responsáveis pelo patrulhamento na região.

A área precisou ser isolada e preservada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A policial militar não sofreu ferimentos. O policiamento permanece reforçado na localidade.