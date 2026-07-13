Um dos assaltantes foi atingido pela policial e morreu no localReprodução/Rede Social
PM reage a tentativa de assalto e mata criminoso na Barra
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Explosão deixa ferido em associação de moradores de Curicica
Artefato teria sido lançado por drone durante disputa entre criminosos na região da Zona Sudoeste
Vacina contra covid-19 chega a novos grupos no Rio
Novos grupos prioritários passam a receber a dose atualizada contra a doença
Três suspeitos são presos em operação na Zona Sudoeste
Ação mira disputa entre facções pelo controle de comunidades em Vargem Grande e Vargem Pequena
Dois homens são mortos a tiros em posto de combustíveis
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