PM recuperou produtos avaliados em cerca de R$ 12 mil na Tijuca, Zona Norte do Rio - Reprodução / X

PM recuperou produtos avaliados em cerca de R$ 12 mil na Tijuca, Zona Norte do RioReprodução / X

Publicado 13/07/2026 07:46 | Atualizado 13/07/2026 09:28

Rio - Policiais militares recuperaram roupas e acessórios avaliados em aproximadamente R$ 12 mil, na Tijuca, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (13). Os dois suspeitos que estavam com os materiais, no entanto, conseguiram fugir.



A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina das equipes do 6º BPM (Tijuca), na Rua General Roca. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens escaparam a pé. Na fuga, um dos homens abandonou a sacola com os itens. A maioria estava embalada e até com etiqueta.

De acordo com a corporação,a equipe encaminhou o material à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Os produtos ficaram à disposição da autoridade policial para devolução ao estabelecimento comercial. A Polícia Civil informou que outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

