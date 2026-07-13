Rio - Policiais militares recuperaram roupas e acessórios avaliados em aproximadamente R$ 12 mil, na Tijuca, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (13). Os dois suspeitos que estavam com os materiais, no entanto, conseguiram fugir.
A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina das equipes do 6º BPM (Tijuca), na Rua General Roca. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens escaparam a pé. Na fuga, um dos homens abandonou a sacola com os itens. A maioria estava embalada e até com etiqueta.
De acordo com a corporação,a equipe encaminhou o material à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Os produtos ficaram à disposição da autoridade policial para devolução ao estabelecimento comercial. A Polícia Civil informou que outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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