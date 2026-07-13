Polícia realiza operação em comunidade na Taquara, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo / X

Polícia realiza operação em comunidade na Taquara, Zona Sudoeste do RioReprodução de vídeo / X

Publicado 13/07/2026 08:48 | Atualizado 13/07/2026 12:30

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (13), uma operação na Comunidade dos Teixeiras, na Zona Sudoeste do Rio. A ação tinha como objetivo conter a movimentação de criminosos na região, palco de muitos confrontos. As equipes também buscaram esconderijos de armas e drogas em áreas controladas pelo Comando Vermelho, envolvido em disputas territoriais com a milícia.



A operação foi deflagrada por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT). De acordo com a corporação, os policiais também atuaram na remoção de barricadas e outros obstáculos instalados em vias públicas. Não houve registro de prisões ou apreensões.

O DIA apurou possíveis impactos da operação na região. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as unidades funcionaram normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região manteve atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Vale lembrar que as escolas estaduais e municipais estão em recesso.

Guerra entre traficantes e milicianos