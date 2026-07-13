Acidentes envolvendo moto aconteceram na Avenida Brasil - Reprodução / COR

Acidentes envolvendo moto aconteceram na Avenida BrasilReprodução / COR

Publicado 13/07/2026 12:16

Rio - Dois acidentes envolvendo moto deixaram um ferido e um morto na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (13). O primeiro aconteceu na altura da Maré e o outro em Manguinhos, na Zona Norte, ambos na pista sentido Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Ramos foram acionados por volta das 6h20 para o acidente na altura da Maré. Um homem adulto, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com ferimentos moderados. Ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

Segundo a corporação, pouco tempo depois, por volta das 6h52, militares do quartel de Benfica foram acionados para uma colisão entre uma moto e um caminhão na altura da refinaria de Manguinhos. Um homem adulto, que também não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, em estado grave. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente deu entrada em estado gravíssimo e morreu após não resistir aos ferimentos.