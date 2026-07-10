Rio - Um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante uma troca de tiros entre criminosos em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (10). Informações iniciais apontam que bandidos do Comando Vermelho invadiram uma área conhecida como Sertão, dominada por milícia, dando início ao confronto, por volta das 2h.
Policiais do 15º BPM (Jacarepaguá) foram acionados, mas o tiroteio já havia terminado quando os agentes chegaram. Na Estrada do Sertão, os militares encontraram um homem morto com diversos ferimentos por arma de fogo.
Os agentes isolaram a área para realização da perícia por parte da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficou responsável pela investigação do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada apura as circunstâncias da morte de Lucas David. Na manhã desta sexta-feira, militares reforçaram o policiamento em Rio das Pedras.
"Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", disse em postagem nas redes sociais.
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