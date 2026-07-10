Polícia Civil realiza operação na comunidade 48, em BanguReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - A Polícia Civil realiza, desde a tarde desta sexta-feira (10), uma operação na comunidade do 48, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, agentes estão na região para cumprir medidas cautelares.
Vídeos gravados por moradores mostram pelo menos dois helicópteros sobrevoando baixo uma área cercada por casas. Veja as imagens:
Informações iniciais indicam que os policiais estariam à procura de criminosos da comunidade do Muquiço, na Zona Norte, que teriam se refugiado no 48 após a morte do inspetor Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos.

O policial foi baleado na cabeça na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, também na Zona Norte, na última quarta-feira (8). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se a operação tem relação com a busca por suspeitos envolvidos no crime.