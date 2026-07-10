Polícia Civil realiza operação na comunidade 48, em BanguReprodução/Redes sociais
Polícia Civil realiza operação na comunidade 48, em Bangu, desde a tarde desta sexta-feira (10). Moradores filmaram helicópteros sobrevoando baixo área de casas.— Jornal O Dia (@jornalodia) July 10, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/8vbcM8rX8w
O policial foi baleado na cabeça na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, também na Zona Norte, na última quarta-feira (8). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se a operação tem relação com a busca por suspeitos envolvidos no crime.
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