Julieli Brandt: baleada na perna - Rede Social

Julieli Brandt: baleada na pernaRede Social

Publicado 10/07/2026 15:20

Julieli passou por cirurgia após dar entrada no hospital na quarta-feira (8). Ela estava em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil ao lado de outros três agentes quando o grupo foi alvo de disparos.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências de inteligência na região da comunidade do Muquiço quando foram atacados. Uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que passava pelo local, prestou apoio no socorro às vítimas.

Julieli é lotada na DHBF, mora em Niterói e já atuou como guarda municipal e advogada antes de ingressar na Polícia Civil. Reservada nas redes sociais, ela costuma compartilhar poucos registros da vida profissional.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Disque Denúncia divulgou um cartaz solicitando informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos no ataque. A Polícia Civil informou que já trabalha com suspeitos identificados e mantém operações para localizar os responsáveis pelo crime.