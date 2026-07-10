Julieli Brandt: baleada na pernaRede Social
Policial civil baleada na Avenida Brasil segue em estado estável
Julieli Brandt, de 39 anos, foi atingida na perna durante ação que terminou com a morte do inspetor Carlos Alberto Freire Neto
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Ação foi realizada por Agentes do Segurança Presente, nesta quinta-feira (9)
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