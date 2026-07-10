Bar em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, conquistou etapa nacional do concurso ’Comida di Buteco’ - Divulgação/ Comida di Buteco

Bar em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, conquistou etapa nacional do concurso ’Comida di Buteco’Divulgação/ Comida di Buteco

Publicado 10/07/2026 13:03

Rio - O Hora Extra Bar Gourmet, localizado em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste, foi o grande vencedor da etapa nacional do concurso "Comida di Buteco". O estabelecimento levou a melhor com o petisco chamado "Discostela", inspirado no tradicional "vaca atolada". A final ocorreu em São Paulo, nesta quarta-feira (8), reunindo os vencedores dos circuitos regionais de todo o país.

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A definição do ranking nacional ficou a cargo de um júri técnico formado por especialistas de diferentes estados, que avaliou os quitutes participantes, atendimento, higiene e temperatura das bebidas. Na composição da nota final, a comida representou 70% da avaliação, enquanto os demais critérios corresponderam a 10%, cada.



O segundo lugar ficou com o Bar Galpão, do Vale do Aço, em Minas Gerais, enquanto o Casarão do Pastel, de Goiânia, Goiás, conquistou a terceira colocação. Nesta edição, o Comida di Buteco registrou 1,5 milhão de votos em todo o Brasil. Ao longo da primeira etapa, consumidores participaram da escolha dos campeões regionais ao lado de jurados especializados. A definição do ranking nacional ficou a cargo de um júri técnico formado por especialistas de diferentes estados, que avaliou os quitutes participantes, atendimento, higiene e temperatura das bebidas. Na composição da nota final, a comida representou 70% da avaliação, enquanto os demais critérios corresponderam a 10%, cada.O segundo lugar ficou com o Bar Galpão, do Vale do Aço, em Minas Gerais, enquanto o Casarão do Pastel, de Goiânia, Goiás, conquistou a terceira colocação. Nesta edição, o Comida di Buteco registrou 1,5 milhão de votos em todo o Brasil. Ao longo da primeira etapa, consumidores participaram da escolha dos campeões regionais ao lado de jurados especializados.

Petisco campeão

O petisco campeão, uma releitura do prato preparado com carne e aipim, ganhou um ingrediente inusitado: agrião. A mudança ocorreu devido o tema da edição deste ano, que destacou as verduras. Proprietário do estabelecimento vencedor, Paulo Fernando Tavares, mais conhecido como Poxinho, explicou que a ideia surgiu de forma espontânea.

"Até então, o Comida di Buteco nunca tinha tido uma vaca atolada com agrião. O prato tradicional leva apenas costela e aipim. Como o tema deste ano era verdura, eu queria muito criar alguma coisa com agrião. Um dia, tomando café em casa, comecei a amassar um aipim e pensei: 'Vou fazer um bolinho de vaca atolada'. Foi assim que surgiu o 'Discostela'."



Para Poxinho, o título representa o reconhecimento de uma trajetória construída com muito trabalho.

"Essa conquista representa o resultado de muito trabalho. O Comida di Buteco transformou a história do nosso bar e somos muito gratos por fazer parte dessa iniciativa, que muda a vida de tantos empreendedores. Dedico esse título à minha família, ao meu neto, que nasceu este ano, e ao outro que está a caminho", afirmou ele.

Comida di Buteco

Criado em Belo Horizonte, em 2000, o Comida di Buteco completa 26 anos como um dos principais concursos gastronômicos do país. Nesta edição, mais de 1,2 mil estabelecimentos participaram da competição,

"Mais do que eleger o melhor buteco do Brasil, o concurso movimenta a economia local, fortalece pequenos empreendedores e celebra a gastronomia de raiz, valorizando estabelecimentos familiares e a cultura dos butecos em diferentes regiões do país", disse Filipe Pereira, sócio-diretor de operações do Comida di Buteco.