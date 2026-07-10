Prisão ocorreu em condomínio no Parque Rodoviário - Reprodução/Polícia Civil

Prisão ocorreu em condomínio no Parque RodoviárioReprodução/Polícia Civil

Publicado 10/07/2026 19:39 | Atualizado 10/07/2026 19:44

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (10), uma mulher foragida da Justiça suspeita de estelionato majorado e corrupção de menores. A prisão aconteceu em um condomínio localizado no bairro Parque Rodoviário, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a mulher possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Araruama. Ela foi localizada após um trabalho de inteligência que envolveu levantamento de informações, cruzamento de dados e diligências investigativas realizadas por equipes de diferentes unidades.

De acordo com as investigações, ela ainda acumulava mais de 20 registros de ocorrências criminais apenas no estado.

A suspeita foi levada para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde foram realizados os procedimentos legais.

A operação contou com a participação de policiais da 134ª DP, com apoio de equipes da 118ª DP (Araruama), da 146ª DP (Guarus) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos.