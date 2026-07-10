Todo o material apreendido será periciado e as investigações continuamDivulgação PCRJ
Segundo as investigações, o imóvel era usado para o cultivo de variedades de cannabis com elevado teor de THC, principal substância psicoativa da planta. A estrutura também era destinada à extração de haxixe e à criação de mudas geneticamente idênticas desenvolvidas para a reprodução de espécimes selecionados.
No endereço, os agentes encontraram um sistema de produção que contava com climatização e iluminação ininterruptas, aparelhos de ar-condicionado, luminárias específicas, dez estufas de alto padrão e insumos como substrato orgânico e fibra de coco.
A localização do laboratório ocorreu após um trabalho de inteligência que levou à identificação do imóvel. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
A 48ª DP (Seropédica) investiga o caso, no qual todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para perícia técnica. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo local.
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