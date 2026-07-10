Todo o material apreendido será periciado e as investigações continuam - Divulgação PCRJ

Todo o material apreendido será periciado e as investigações continuamDivulgação PCRJ

Publicado 10/07/2026 16:47

Rio - Um laboratório de produção de maconha de alto padrão foi fechado por agentes da Polícia Civil em Seropédica, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (9). No local, os policiais encontraram uma estrutura sofisticada utilizada para o cultivo, a preparação e a produção de derivados da droga. Não há informações sobre pessoas presas.



Segundo as investigações, o imóvel era usado para o cultivo de variedades de cannabis com elevado teor de THC, principal substância psicoativa da planta. A estrutura também era destinada à extração de haxixe e à criação de mudas geneticamente idênticas desenvolvidas para a reprodução de espécimes selecionados.

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No endereço, os agentes encontraram um sistema de produção que contava com climatização e iluminação ininterruptas, aparelhos de ar-condicionado, luminárias específicas, dez estufas de alto padrão e insumos como substrato orgânico e fibra de coco.



A localização do laboratório ocorreu após um trabalho de inteligência que levou à identificação do imóvel. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.



A 48ª DP (Seropédica) investiga o caso, no qual todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para perícia técnica. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo local.

No endereço, os agentes encontraram um sistema de produção que contava com climatização e iluminação ininterruptas, aparelhos de ar-condicionado, luminárias específicas, dez estufas de alto padrão e insumos como substrato orgânico e fibra de coco.A localização do laboratório ocorreu após um trabalho de inteligência que levou à identificação do imóvel. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.A 48ª DP (Seropédica) investiga o caso, no qual todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para perícia técnica. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo local.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral