Ex-deputado estadual Geraldo Moreira foi condenado pelo homicídio de Carlos Alberto Peres Miranda - Reprodução/Redes sociais

Ex-deputado estadual Geraldo Moreira foi condenado pelo homicídio de Carlos Alberto Peres MirandaReprodução/Redes sociais

Publicado 10/07/2026 17:43

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro manteve, nesta sexta-feira (10), a condenação do ex-deputado estadual Geraldo Moreira da Silva a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, imposta pelo III Tribunal do Júri da Capital em junho de 2025, pelo homicídio qualificado do médico Carlos Alberto Peres Miranda . Na época do crime, a vítima era namorado da ex-mulher do condenado, Leila Mayworm Costa.

A decisão por manter a condenação foi tomada após a desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes, 2ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), entender que a decisão da 8ª Câmara Criminal está de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Ela também considerou que os recursos apresentados pela defesa do ex-deputado estadual exigiriam uma nova análise das provas do processo, o que não cabe nesse tipo de recurso.

Relembre o caso

De acordo com os autos, o ex-parlamentar acreditava que a vítima, namorado de sua ex-mulher, Leila Mayworm Costa, exercia influência para que ela não aceitasse a partilha de bens do ex-casal. O homicídio aconteceu em 14 de março de 2008, na Rua Andrade Neves, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Geraldo determinou ao policial militar Marcelo Brasil Gonçalves que contratasse os executores Leandro Rosa da Silva e Ulisses Matheus Costa. Ailton Silva Diniz e Ivan Luiz Bayer também participaram da empreitada criminosa, atuando no planejamento, no fornecimento da arma e na intermediação da contratação dos assassinos.



