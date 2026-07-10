Cariocas aproveitaram o mar na Praia do Arpoador - Érica Martin

Cariocas aproveitaram o mar na Praia do ArpoadorÉrica Martin

Publicado 10/07/2026 14:45

Rio - Os cariocas terão um sábado (11) de tempo firme com a possibilidade de aproveitar a bela vista na Praia do Arpoador, na Zona Sul, assim como aconteceu nesta sexta-feira (10). A previsão, no entanto, indica mudança nas condições do tempo nos dias seguintes por causa da chegada de áreas de instabilidade.

fotogaleria

Neste sábado, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável na capital fluminense. A previsão é de céu entre parcialmente nublado e claro, sem expectativa de chuva. Os ventos variam de fracos a moderados, favorecendo um dia de tempo mais aberto.



No domingo (12), o cenário muda por influência de áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão na costa da Região Sudeste. O céu fica entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuva fraca a ocasionalmente moderada em pontos isolados, principalmente a partir da noite. Os ventos ganham intensidade e podem variar de moderados a ocasionalmente fortes.



A instabilidade continua na segunda-feira (13). O transporte de umidade do oceano para o continente mantém o céu com muitas nuvens e condições para chuva fraca a ocasionalmente moderada em áreas isoladas ao longo de todo o dia. Além disso, os termômetros devem registrar queda nas temperaturas, enquanto os ventos seguem moderados.

Na terça-feira (14), o tempo começa a apresentar melhora gradual. Ainda há previsão de chuva fraca isolada entre a madrugada e a manhã, por causa da influência dos ventos úmidos. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o tempo fica sem chuva. Os ventos permanecem moderados.