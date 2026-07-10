Gabriel estava foragido e se entregou na 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução Redes Sociais

Gabriel estava foragido e se entregou na 37ª DP (Ilha do Governador)Reprodução Redes Sociais

Publicado 10/07/2026 16:37

Rio - Gabriel de Oliveira Palmieri, 24 anos, se entregou à polícia, na tarde desta sexta-feira (10), na Ilha do Governador, Zona Norte. Conhecido como "De Paris", ele é suspeito de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente, em agosto de 2023, em Botafogo, Zona Sul. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Durante a investigação conduzida pela 12ª DP (Copacabana), a Justiça havia determinado medidas cautelares contra o suspeito, incluindo a proibição de se aproximar da vítima a menos de 100 metros e de manter qualquer tipo de contato com a jovem. Com o avanço do caso, a prisão preventiva foi decretada.

Acompanhado por seu advogado, Gabriel apresentou-se na 37ª DP (Ilha do Governador). Ele estava sem o celular, permaneceu em silêncio e será encaminhado ao sistema prisional.

O DIA não conseguiu localizar a defesa de Gabriel de Oliveira Palmieri até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral