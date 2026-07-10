Izabela Leite tinha 30 anos - Rede Social

Izabela Leite tinha 30 anosRede Social

Publicado 10/07/2026 18:12 | Atualizado 10/07/2026 18:14

Sob forte comoção, familiares e amigos se despediram, na tarde desta sexta-feira (10), da empresária Izabela Leite, de 30 anos, vítima de feminicídio. O sepultamento aconteceu no Cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte de Niterói, e foi marcado por dor, revolta e homenagens à jovem, que morreu na noite de quarta-feira (8), após permanecer mais de dois meses internada em estado grave.

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela família durante o período de internação, parentes e amigos organizaram uma vaquinha virtual para ajudar a custear as despesas do funeral. A mobilização ganhou apoio de pessoas sensibilizadas com o caso nas redes sociais.

Durante a despedida, familiares e amigos pediram justiça e cobraram punição rigorosa para o suspeito.

Izabela estava internada desde o início de maio no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, após sofrer agressões atribuídas ao ex-companheiro. Segundo as investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, a violência ocorreu após uma discussão entre os dois no dia 2 de maio.

Na ocasião, a empresária sofreu lesões graves na cabeça, no tórax e nos pés. Ela chegou a ficar desacordada e permaneceu em coma durante parte do tratamento. Apesar dos esforços, não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos.

Proprietária de um salão especializado em mega hair e terapia capilar, Izabela era considerada uma profissional dedicada e estava em ascensão na carreira. A vítima tinha uma filha de 11 anos.