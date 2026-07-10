Izabela Leite tinha 30 anosRede Social
Vítima de feminicídio é sepultada em Niterói
Após mais de dois meses de internação, Izabela Leite morreu na última quarta-feira
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Justiça mantém condenação de ex-deputado por morte de médico no Rio
Segundo os autos, Geraldo Moreira acreditava que a vítima exercia influência para que a ex-mulher não aceitasse a partilha de bens
Polícia Civil desmonta laboratório de maconha em Seropédica
Local tinha estufas e estrutura de alto padrão para cultivo e produção de drogas
Suspeito de estupro coletivo em Botafogo se entrega à polícia no Rio
Gabriel de Oliveira Palmieri, 24 anos, era considerado foragido
Cachorro é resgatado após ser abandonado em árvore na Zona Norte
Animal foi encontrado acorrentado e com sinais de desnutrição em Maria da Graça
Policial civil baleada na Avenida Brasil segue em estado estável
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