Pit bull resgatado em Maria da Graça - Divulgação / Segurança Presente

Pit bull resgatado em Maria da GraçaDivulgação / Segurança Presente

Publicado 10/07/2026 15:24

Rio - Um cão foi resgatado, na manhã desta quinta-feira (9), após ser encontrado abandonado e amarrado a uma árvore na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro de Maria da Graça, Zona Norte. A Polícia Civil investiga o caso.



De acordo com o programa Segurança Presente de Del Castilho, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi abordada por moradores. Testemunhas relataram que o animal permanecia preso ao local desde a noite anterior.



Ao chegarem ao ponto indicado, os agentes encontraram o cachorro visivelmente debilitado, com sinais de desnutrição e as costelas aparentes. O animal estava preso à árvore por uma guia curta conectada à coleira.



Durante a ocorrência, um morador entregou imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que um casal chega ao local com o pit bull e, minutos depois, vai embora sem o animal. As gravações foram encaminhadas à Polícia Civil e devem auxiliar na identificação dos suspeitos.



A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) foi acionada para prestar apoio ao resgate. Após ser recolhido, o cão foi encaminhado ao Abrigo Municipal Fazenda Modelo, onde receberá atendimento veterinário, alimentação e demais cuidados.



O caso foi registrado como crime de maus-tratos a animais na 44ª DP (Inhaúma).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral