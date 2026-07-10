Pit bull resgatado em Maria da GraçaDivulgação / Segurança Presente
De acordo com o programa Segurança Presente de Del Castilho, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi abordada por moradores. Testemunhas relataram que o animal permanecia preso ao local desde a noite anterior.
Ao chegarem ao ponto indicado, os agentes encontraram o cachorro visivelmente debilitado, com sinais de desnutrição e as costelas aparentes. O animal estava preso à árvore por uma guia curta conectada à coleira.
Durante a ocorrência, um morador entregou imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que um casal chega ao local com o pit bull e, minutos depois, vai embora sem o animal. As gravações foram encaminhadas à Polícia Civil e devem auxiliar na identificação dos suspeitos.
A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) foi acionada para prestar apoio ao resgate. Após ser recolhido, o cão foi encaminhado ao Abrigo Municipal Fazenda Modelo, onde receberá atendimento veterinário, alimentação e demais cuidados.
O caso foi registrado como crime de maus-tratos a animais na 44ª DP (Inhaúma).
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