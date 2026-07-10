Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola, duas motos roubadas e drogas - Divulgação PMRJ

Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola, duas motos roubadas e drogasDivulgação PMRJ

Publicado 10/07/2026 20:43

Rio - Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante na comunidade da Rua da Feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (10). Com o grupo, os policiais militares apreenderam uma arma e drogas.



Uma equipe do 1º BPM (Venda da Cruz) realizava patrulhamento pela Rua Siqueira Campos quando avistou um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45, duas motocicletas com registro de roubo e uma grande quantidade de material entorpecente.



Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral