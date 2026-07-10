Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola, duas motos roubadas e drogasDivulgação PMRJ
Uma equipe do 1º BPM (Venda da Cruz) realizava patrulhamento pela Rua Siqueira Campos quando avistou um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45, duas motocicletas com registro de roubo e uma grande quantidade de material entorpecente.
Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada.
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