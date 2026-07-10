Detalhes da segunda etapa foram divulgados nesta sexta-feira (10) - Reprodução / Prefeitura do Rio

Detalhes da segunda etapa foram divulgados nesta sexta-feira (10)Reprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 10/07/2026 12:24

A Prefeitura do Rio lançou, na manhã desta sexta-feira (10), mais um edital de licitação para aumentar a frota de ônibus da cidade. A medida faz parte da segunda fase do Sistema Rio , que pretende melhorar a infraestrutura dos coletivos, criar novas linhas e alterar a identidade visual dos veículos.

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O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) anunciou que cerca de 1,4 mil novos ônibus devem começar a circular no município no primeiro trimestre de 2027. Isso corresponde ao crescimento de 57% da frota atual. O foco da segunda etapa será os bairros Santa Cruz, Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste; e Vila Isabel e Ilha do Governador, na Zona Norte.

"O Sistema Rio representa renovação de frota, melhor qualidade de serviço, mais controle sobre o transporte, um modal em que a imprensa vai poder cobrir com as informações completas e ao vivo, representa um nível de serviço do BRT. Nosso compromisso é renovar as frotas inteiras, mas sempre começar nas regiões da cidade que precisam mais. Foi isso que a gente fez desde o início", contou.

A remodelação aconteceu devido a um acordo judicial firmado em 2022 entre a prefeitura, o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e os consórcios operações.

A sessão pública do edital está marcada para o dia 28 de agosto.

Mudanças

O Sistema Rio funcionará com 34 lotes e não mais sob o comando de quatro consórcios. Isso significa que há possibilidade de mais de quatro empresas conseguirem o controle de uma rede de ônibus. O projeto também prevê uma rede integrada sem exclusividade territorial para as operadoras dos coletivos.

A remuneração será calculada por quilômetro percorrido e não mais por passageiro transportado. Os novos contratos serão de 10 anos - o antigo sistema previa o dobro do período.

O município ainda deve ganhar quatro novas garagens públicas, sendo elas: na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos, e na Avenida Santa Cruz, em Senador Vasconcelos, ambas na Zona Oeste; e na Avenida Brasil, na altura da Maré, e na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

"São garagens públicas. A prefeitura desapropria o terreno e a obrigação da concessionária é executar a obra. Esses bens são reversíveis ao município ao final da concessão", explicou Jorge Arraes, secretário municipal de Transportes.

Primeira etapa

O primeiro edital do Sistema Rio foi lançado em julho de 2025, dando início à primeira etapa do projeto. De acordo com a prefeitura, a renovação da frota, iniciada em dezembro do ano passado, já tem mais de 350 ônibus em operação.

Contratos assinados em março, estabeleceram mais 316 coletivos nas ruas ainda esse ano. Em agosto, estão previstos 169 veículos e, até dezembro, mais 147.