Movimentação policial intensa na porta da UPA de Magalhães Bastos - Reginaldo Pimenta

Movimentação policial intensa na porta da UPA de Magalhães BastosReginaldo Pimenta

Publicado 10/07/2026 11:47

Rio - Seis corpos foram levados por moradores à UPA de Magalhães Bastos, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (10). As circunstâncias das mortes ainda não estão confirmadas, mas informações iniciais apontam para um intenso confronto entre criminosos e policiais militares na região.

O policiamento segue reforçado no entorno da unidade. De acordo com a Polícia Civil, cinco já foram identificados. São eles: Lukas Taylan de Mendonça Monteiro, Jonathan Andrade Ferreira, Vinicius Neves Dantas, Felipe Barbosa da Silva e Alanderson de Almeida Guimarães.

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Todos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia. Outras diligências também estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Todos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia. Outras diligências também estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A PM alega que a operação realizada nas comunidades do Jardim Novo, Teixeiras e Santa Maria foi encerrada no final da tarde de quinta-feira (9), permanecendo o cerco policial na região. Disse ainda que, de acordo com o comando do 14º BPM, a unidade não foi acionada sobre a localização de corpos ou feridos na área do Jardim Novo. Posteriormente, tomou conhecimento de que seis corpos teriam sido encontrados por moradores e levados para uma unidade de saúde próxima

Ainda na quinta-feira, criminosos fortemente armados foram vistos entrando em uma área de mata da comunidade. Um drone flagrou pelo menos cinco bandidos, vestindo roupas camufladas, se escondendo entre as árvores.

Foi neste local que policiais do 18º BPM e do Grupamento Aeromóvel (GAM) em helicópteros acabaram sendo atacados a tiros pelos criminosos durante um sobrevoo na comunidade. Ninguém foi atingido. Após o confronto, um suspeito acabou sendo ferido e socorrido por militares ao hospital da região.

Na mesma ação, os agentes localizaram uma fábrica clandestina de munições , onde encontraram impressoras 3D e equipamentos utilizados na fabricação de balas de diferentes calibres. Um homem acabou sendo preso. Os policiais também apreenderam dois fuzis, uma submetralhadora, cinco granadas, duas pistolas, uma grande quantidade de drogas, além de recuperarem três veículos.

Facções se aliam no Jardim Novo



De acordo com a Polícia Civil, integrantes da facção Amigos dos Amigos (ADA) se aliaram a criminosos do Comando Vermelho (CV) e o Jardim Novo se tornou uma das principais rotas de passagem da comunidade do Teixeira, na Taquara, para expansão na Zona Oeste, principalmente Catiri, Vila Kennedy, comunidades em Campo Grande e Santa Cruz. As investigações constataram, ainda, que a região é estratégica por fazer divisa com a Taquara e estar próxima à Cidade de Deus.

O grupo liderado pelo Lucas Apostólico, conhecido como Índio, pertence à ADA, mas tem uma aliança com o Comando Vermelho. Índio é considerado foragido desde 2023, quando fugiu da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Ele e dois comparsas utilizaram uma corda improvisada, chamada de "teresa", para escapar pelos fundos do presídio.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o chefe do tráfico de drogas no Jardim Novo é apontado como responsável por grande parte dos roubos de carga e veículos nas proximidades.



