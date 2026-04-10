Cão Kriguer auxiliou na apreensão da plantação de maconha no Novo Jardim - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cão Kriguer auxiliou na apreensão da plantação de maconha no Novo JardimReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/04/2026 07:41

Rio - Policiais civis e militares realizam, nesta sexta-feira (10), a Operação Pseudo Cacique contra a facção Amigo dos Amigos (ADA) que atua no Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ainda pelo início da manhã, os agentes haviam prendido seis alvos de mandados de prisão e buscavam por outros 18 foragidos. Equipes Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ainda localizaram e apreenderam uma plantação de maconha na comunidade.

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Após 10 meses de investigação, as equipes da 44ª DP (Inhaúma) identificaram que integrantes da ADA se aliaram a criminosos do Comando Vermelho e o Jardim Novo se tornou uma das principais rotas para o avanço territorial dessas organizações criminosas na Zona Oeste. Os policiais constataram que a região é estratégica por fazer divisa com a Taquara e estar próximo à Cidade de Deus.

"O grupo liderado pelo Lucas Apostólico, conhecido como Índio, pertence à ADA, mas tem uma aliança com o Comando Vermelho. O Novo Jardim se tornou rota de passagem da comunidade do Teixeira, na Taquara, para expansão na Zona Oeste, principalmente Catiri, Vila Kennedy, comunidades em Campo Grande e Santa Cruz", explicou o delegado Flávio Rodrigues, titular da 44ª DP (Inhaúma).

Índio é considerado foragido desde 2023, quando fugiu da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Ele e dois comparsas utilizaram uma corda improvisada, chamada de "teresa", para escapar pelos fundos do presídio.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o chefe do tráfico de drogas no Jardim Novo é apontado como responsável por grande parte dos roubos de carga e veículos nas proximidades. Além disso, a facção estaria ameaçando os moradores da comunidade, extorquindo comerciantes com cobranças ilegais e controlando o fornecimento de gás, águas e serviços de internet.

Além da Core, participam da operação agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC) e Especializada (DGPE).

Em nota, a PM informou que equipes do Bope também atuam nas comunidades do Teixeira e Santa Maria, em Jacarepaguá, em incursão relacionada à mesma operação. "A comunidade de Jacarepaguá é considerada estratégica por fazer divisa com a comunidade do Jardim Novo", explicou a corporação.