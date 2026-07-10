Homem, de 23 anos, foi detido por agentes do Segurança Presente - Reprodução de vídeo

Homem, de 23 anos, foi detido por agentes do Segurança Presente Reprodução de vídeo

Publicado 10/07/2026 12:02

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), um homem, de 23 anos, por furtar uma farmácia na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação, que ocorreu em aproximadamente 6 segundos. Ele entrou no estabelecimento, colocou dois produtos na mochila e saiu correndo logo em seguida. Atendentes e uma cliente estavam presentes no momento.

A equipe realizava o policiamento na esquina das vias Almirante Cochrane e Pereira Siqueira quando foi alertada por pedestres que gritavam "pega ladrão". Ao perceberem o suspeito correndo, os agentes iniciaram a abordagem e conseguiram interceptá-lo.



Os integrantes do Segurança Presente recuperaram os produtos furtados. O homem foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), onde ocorreu o registro da ocorrência, e está detido à disposição da Justiça.