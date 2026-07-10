Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das Américas - Reprodução / Redes Sociais

Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das AméricasReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/07/2026 13:00

Rio - Um homem foi baleado no tórax em uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (10), no estacionamento de um mercado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.

Uma câmera de segurança flagrou dois criminosos em uma moto se aproximando da vítima, que tinha acabado de fazer compras no estabelecimento comercial. Enquanto um fica na moto, o segundo ladrão aborda o homem, que reage e entra em luta corporal com o assaltante. Na briga, o bandido dispara na direção do peito da vítima, que cai no chão.

Veja o vídeo:

Homem é baleado durante assalto em estacionamento de mercado no Recreio



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/bBqWDvQT33 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 10, 2026

O homem foi socorrido por populares e encaminhado para um hospital da região. Ainda não há informações sobre identificação e estado de saúde.

O caso aconteceu em um mercado na Avenida das Américas. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo. No local, receberam a informação sobre a fuga dos assaltantes. A equipe realiza buscas para localizar os suspeitos.



A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências já estão em andamento para apurar os fatos.