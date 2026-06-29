Moradores de Rio das Pedras viveram momentos de tensão nesta madrugadaReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Moradores de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, viveram, mais uma vez, momentos de pânico com intensos tiroteios, na madrugada desta segunda-feira (29). A região convive com uma disputa territorial entre milicianos, que têm o controle atualmente, e o Comando Vermelho.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Em uma das gravações, os tiros duram mais de um minuto, de forma incessante.
Internautas relataram disparos ouvidos de diversas regiões próximas, como Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. Muitos lamentaram mais um episódio de violência.
"Gente! Está rolando mega tiroteio lá em Rio das Pedras, mas parece que está sendo aqui no condomínio, na Barra da Tijuca. Chocado!", escreveu um perfil. "Começou o apavoro. Senhor, acaba logo com essas guerras. A gente só que descansar em paz para trabalhar. Rio das Pedras nunca foi assim", comentou outro. "Vou cair fora desse lugar o mais rápido possível. Foi o tempo de morar em Rio das Pedras", disse um terceiro.
Relatos apontam que também houve troca de tiros na Muzema. Milicianos teriam se aliado ao Terceiro Comando Puro para atacar o Comando Vermelho. Questionada, a Polícia Militar informou que segue reforçando o policiamento na região.
Rotina de violência
Na última quinta-feira (25), uma moradora de Rio das Pedras teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho. 
Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o artefato foi arremessado sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.
"Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", disse em postagem nas redes sociais.
No último dia 20, outro confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.
Na último dia 18, a Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos em Rio das Pedras. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.