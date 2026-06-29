Moradores de Rio das Pedras viveram momentos de tensão nesta madrugada - Reprodução / Redes Sociais

Moradores de Rio das Pedras viveram momentos de tensão nesta madrugadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/06/2026 08:17

Rio - Moradores de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, viveram, mais uma vez, momentos de pânico com intensos tiroteios, na madrugada desta segunda-feira (29). A região convive com uma disputa territorial entre milicianos, que têm o controle atualmente, e o Comando Vermelho.



Mais relatos sobre os tiros em Rio das Pedras durante esta madrugada. https://t.co/aumvgytEuh pic.twitter.com/SXHWe8DoFX — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) June 29, 2026 Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Em uma das gravações, os tiros duram mais de um minuto, de forma incessante.

A bala voou durante a madrugada no Rio das Pedras. pic.twitter.com/68HQXjD5Qu — sobre nova direção (@Via7G87844) June 29, 2026

Internautas relataram disparos ouvidos de diversas regiões próximas, como Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. Muitos lamentaram mais um episódio de violência.

"Gente! Está rolando mega tiroteio lá em Rio das Pedras, mas parece que está sendo aqui no condomínio, na Barra da Tijuca. Chocado!", escreveu um perfil. "Começou o apavoro. Senhor, acaba logo com essas guerras. A gente só que descansar em paz para trabalhar. Rio das Pedras nunca foi assim", comentou outro. "Vou cair fora desse lugar o mais rápido possível. Foi o tempo de morar em Rio das Pedras", disse um terceiro.

Relatos apontam que também houve troca de tiros na Muzema. Milicianos teriam se aliado ao Terceiro Comando Puro para atacar o Comando Vermelho. Questionada, a Polícia Militar informou que segue reforçando o policiamento na região.

Rotina de violência

Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o artefato foi arremessado sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.

"Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", disse em postagem nas redes sociais.