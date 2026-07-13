Frio e tempo fechado afastam turistas do Mirante do Leblon, na Zona Sul do Rio - Érica Martin / Agência O DIA

Frio e tempo fechado afastam turistas do Mirante do Leblon, na Zona Sul do RioÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 13/07/2026 10:45

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio válido até as 9h desta terça-feira (14). De acordo com o aviso, ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir a costa da cidade.

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O Centro de Operações Rio (COR) reforça as orientações para manter a segurança durante o período de ressaca.



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;

– Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir a sua segurança e a de outras pessoas na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.



Previsão para os próximos dias



A semana do carioca começou com frio e chuva. O transporte de umidade do oceano em direção ao continente influencia o tempo na cidade, nesta segunda-feira (13). Com céu nublado, as temperaturas seguem em declínio, com máxima de 24°C e mínima de 15°C.



Na terça-feira (14), os ventos úmidos do oceano seguirão influenciando o tempo no Rio. A previsão é de céu nublado e chuva fraca isolada até o período da tarde. A temperatura entra em estabilidade, com máxima de 26°C e mínima de 14°C.



O sol volta na quarta-feira (15) devido a um sistema de alta pressão. O céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura ficará estável, com máxima de 28°C e mínima de 15°C.



A quinta e a sexta-feira (16 e 17) serão de sol, sem chuva e com ventos fracos a moderados. A temperatura se manterá estável. Os dias ficarão mais quentes, mas as madrugadas seguem geladas. As máximas serão de 30°C na quinta e 31°C na sexta, enquanto as mínimas ficarão em 15°C e 17°C, respectivamente.