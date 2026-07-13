Barricadas em chamas bloquearam Rua Doutor João Perestrelo - Reprodução / Redes Sociais

Barricadas em chamas bloquearam Rua Doutor João PerestreloReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/07/2026 11:37

Rio - Policiais militares foram atacados a tiros, na manhã desta segunda-feira (13), durante patrulhamento próximo à comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram barricadas em chamas na região.

Segundo a PM, criminosos que estavam na parte alta da comunidade atiraram contra agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), que atuavam na Rua Doutor João Perestrelo. No local, havia barricadas pegando fogo.

Nenhum policial ficou ferido e o patrulhamento foi reforçado.

No último dia 7, três suspeitos foram baleados em um confronto com PMs na comunidade do Corte Oito. Um deles é Edson Junio de Oliveira Gomes, conhecido como JR Ovo, apontado como participante de um ataque contra um agente reformado em 2025. A ação criminosa resultou na morte de uma criança de 3 anos. Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas, um revólver e uma granada.

A região é dominada pelo Comando Vermelho. A comunidade faz parte do Complexo da Mangueirinha.