Equipes realizam obras de substituição de drenagem na Rua General Canabarro, no Maracanã, na Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA
De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, durante o período da obra, a Rua General Canabarro terá interdição no trânsito de veículos e proibição de estacionamento no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã. Também será implantado regime de mão dupla de direção, com acesso restrito a moradores, em trechos da General Canabarro e mesma avenida.
A recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas, respeitem a sinalização implantada e sigam as orientações dos agentes de trânsito.
- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã.
Proibição de estacionamento (das 8h às 20h):
- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã.
Implantação de mão dupla (das 8h às 20h):
- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã;
- Avenida Maracanã, no trecho entre a Rua Jiquibá e a Rua General Canabarro.
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