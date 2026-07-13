Equipes realizam obras de substituição de drenagem na Rua General Canabarro, no Maracanã, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Equipes realizam obras de substituição de drenagem na Rua General Canabarro, no Maracanã, na Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 13/07/2026 11:59

Rio - Uma obra de substituição de drenagem na Rua General Canabarro, no Maracanã, Zona Norte do Rio, causou alterações no trânsito da região, no primeiro dia útil do serviço, realizado nesta segunda-feira (13). A intervenção iniciou neste domingo (12) e vai ocorrer até o dia 6 de novembro, das 8h às 20h.

fotogaleria



De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, durante o período da obra, a Rua General Canabarro terá interdição no trânsito de veículos e proibição de estacionamento no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã. Também será implantado regime de mão dupla de direção, com acesso restrito a moradores, em trechos da General Canabarro e mesma avenida.



A recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas, respeitem a sinalização implantada e sigam as orientações dos agentes de trânsito.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, durante o período da obra, a Rua General Canabarro terá interdição no trânsito de veículos e proibição de estacionamento no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã. Também será implantado regime de mão dupla de direção, com acesso restrito a moradores, em trechos da General Canabarro e mesma avenida.A recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas, respeitem a sinalização implantada e sigam as orientações dos agentes de trânsito.

Intervenções no trânsito

Interdição (das 8h às 20h):

- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã.



Proibição de estacionamento (das 8h às 20h):

- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã.



Implantação de mão dupla (das 8h às 20h):

- Rua General Canabarro, no trecho entre a Rua Ibituruna e a Avenida Maracanã;

- Avenida Maracanã, no trecho entre a Rua Jiquibá e a Rua General Canabarro.