Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro - Érica Martin/Agência O DIA

Publicidade de bets coberta pela prefeitura, que vetou a partir de hoje propagandas do tipo em espaços públicos da cidade do Rio de JaneiroÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 13/07/2026 08:08

Rio - A Prefeitura do Rio publicou nesta segunda-feira (13) um decreto que proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas esportivas e jogos de azar online em espaços públicos da cidade. A medida vale para todos os locais destinados à publicidade exterior e para áreas cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

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Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo proteger a paisagem urbana, fortalecer o ordenamento da cidade e reduzir a exposição da população, especialmente de crianças e adolescentes, à publicidade das chamadas "bets".



A proibição abrange qualquer forma de divulgação dessas empresas, incluindo marcas, logomarcas, nomes empresariais, aplicativos, sites, campanhas promocionais, bônus, slogans, mascotes e outros elementos capazes de identificar, direta ou indiretamente, as plataformas de apostas.



A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), responsável por determinar a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicar as sanções previstas na legislação municipal.



O decreto também determina que todos os órgãos e entidades da administração municipal passem a observar a nova regra em contratos, concessões, permissões, licenças e autorizações que envolvam exploração publicitária em bens públicos. A restrição também será aplicada a eventos patrocinados, contratados ou realizados pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo proteger a paisagem urbana, fortalecer o ordenamento da cidade e reduzir a exposição da população, especialmente de crianças e adolescentes, à publicidade das chamadas "bets".A proibição abrange qualquer forma de divulgação dessas empresas, incluindo marcas, logomarcas, nomes empresariais, aplicativos, sites, campanhas promocionais, bônus, slogans, mascotes e outros elementos capazes de identificar, direta ou indiretamente, as plataformas de apostas.A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), responsável por determinar a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicar as sanções previstas na legislação municipal.O decreto também determina que todos os órgãos e entidades da administração municipal passem a observar a nova regra em contratos, concessões, permissões, licenças e autorizações que envolvam exploração publicitária em bens públicos. A restrição também será aplicada a eventos patrocinados, contratados ou realizados pela Prefeitura.