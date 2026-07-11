Julieli Brandt: baleada na perna - Rede Social

Julieli Brandt: baleada na pernaRede Social

Publicado 11/07/2026 20:23 | Atualizado 11/07/2026 20:23

Rio - A policial civil Julieli da Conceição Brandt, de 39 anos, completou três dias de internação no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ela foi baleada na perna durante um ataque contra agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na quarta-feira (8).

Em nota enviada na noite deste sábado (11), a direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer informa que a paciente passou por uma cirurgia logo após dar entrada na unidade e o estado de saúde dela é considerado estável.

Julieli estava em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil ao lado de outros três agentes quando o grupo foi alvo de disparos. O inspetor Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, foi atingido na cabeça . Mesmo ferido, ele ainda conseguiu conduzir o veículo por alguns metros em busca de ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levado para o hospital.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências de inteligência na região da comunidade do Muquiço quando foram atacados. Uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que passava pelo local, prestou apoio no socorro às vítimas.

Julieli é lotada na DHBF, mora em Niterói e já atuou como guarda municipal e advogada antes de ingressar na Polícia Civil. Reservada nas redes sociais, ela costuma compartilhar poucos registros da vida profissional.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Disque Denúncia divulgou um cartaz solicitando informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos no ataque. A Polícia Civil informou que já trabalha com suspeitos identificados e mantém operações para localizar os responsáveis pelo crime.