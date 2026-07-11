Estrutura será construída entre a Estrada da Caroba e a Rua Campo Grande, na Zona Oeste da cidade - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Estrutura será construída entre a Estrada da Caroba e a Rua Campo Grande, na Zona Oeste da cidadeDivulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 11/07/2026 16:17

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, neste sábado (11), o novo Terminal Intermodal de Campo Grande, na Zona Oeste. Com investimento estimado em R$ 81,1 milhões, a estrutura será construída em uma área de 22,2 mil metros quadrados, entre a Estrada da Caroba e a Rua Campo Grande, e formando um polo de integração com o Terminal BRT Campo Grande. Quando entrar em operação, vai reunir 33 linhas municipais e intermunicipais em um único ponto de integração.

"O Terminal Intermodal de Campo Grande vai concentrar os novos ônibus da região e melhorar a qualidade do embarque, dar mais segurança, mais condições e dignidade para o passageiro da Zona Oeste. Com os ônibus novos, a população vai ter previsibilidade e qualidade no sistema, da mesma forma que tem hoje nos BRTs: fazer com o sistema de ônibus comuns a mesma transformação que fizemos com os BRTs", declarou o prefeito Eduardo Cavaliere.

O terminal será atendido por 21 linhas municipais da primeira fase do Sistema RIO, nova concessão do transporte por ônibus da cidade. As linhas farão o atendimento local aos bairros de Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz e Sepetiba. Além da operação municipal, o terminal também receberá 12 linhas intermunicipais, para promover a integração entre a capital e os municípios de Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Duque de Caxias.

A construção do terminal pretende ampliar a integração entre as linhas para permitir que os passageiros façam conexões com mais facilidade e reduzir o tempo de deslocamento. Após a conclusão do processo licitatório para a construção, as obras deverão ser executadas em até dois anos.

O novo terminal vai reunir embarques e desembarques com capacidade para receber cerca de 60 ônibus simultaneamente. A estrutura será implantada em dois níveis, com acessos independentes e integração interna entre os pavimentos. O nível inferior terá entrada pela Rua Campo Grande, enquanto o superior será acessado pela Rua Padre Pauwels. Os dois espaços também estarão conectados ao Terminal BRT Campo Grande por meio de uma passarela.

No pavimento superior, com aproximadamente 13,2 mil metros quadrados, serão implantadas três plataformas cobertas, área de apoio aos motoristas, guarita de segurança, sanitários públicos e para os motoristas, além de escadas e elevador para ligação com o pavimento inferior. O espaço poderá receber simultaneamente mais de 30 ônibus.

Já o pavimento inferior ocupará cerca de 8,9 mil metros quadrados e será destinado ao atendimento dos passageiros e ao suporte da operação. O espaço também contará com plataformas cobertas e acessíveis, além de sanitários públicos e sala administrativa para os motoristas.

Além da infraestrutura voltada ao transporte coletivo, o projeto prevê a implantação de 10 quiosques destinados ao comércio local. O empreendimento também contará com um bicicletário para ampliar as opções de integração entre bicicleta e transporte público.