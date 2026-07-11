Prisão de Márcio Canella ocorreu por posse ilegal de fuzilDivulgação / Prefeitura de Belford Roxo
Ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella deixa cadeia no Rio
Pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, o político havia sido preso em flagrante na terça-feira
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Obras devem custar aproximadamente R$ 81 milhões, com duração de dois anos
Incêndio atinge hotel no Centro do Rio
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Mulher que teve corpo queimado em terreiro é sepultada
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