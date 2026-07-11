Caroline Pinto dos Santos, de 31 anos, teve 65% do corpo queimado - Arquivo Pessoal

Caroline Pinto dos Santos, de 31 anos, teve 65% do corpo queimadoArquivo Pessoal

Publicado 11/07/2026 12:21

Rio - Caroline Pinto dos Santos, 31 anos, que teve 65% do corpo queimado durante cerimônia realizada em um terreiro de candomblé, em Realengo, na Zona Oeste, foi sepultada na manhã deste sábado (11) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.

A despedida reuniu familiares e amigos, que pedem justiça e explicações sobre o acontecimento. Caroline chegou a ficar quase um mês internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (9).

Ao DIA, uma familiar explicou, na sexta-feira (10), que a vítima estava agachada próximo a imagens quando um dos donos da casa jogou gasolina em uma cumbuca. Em imagens que circularam nas redes sociais, foi possível ver a propagação do fogo que atingiu Caroline.

A jovem deixa três filhos, a mais nova de 5 anos, outra de 10 e a mais velha de 15. "A gente só quer justiça. É o que mais a gente quer, porque a gente não quer só expor a Caroline, a gente quer justiça por ela, por isso que estamos lutando e vamos lutar até o fim. Ela era uma pessoa alegre, esforçada, sempre trabalhou desde nova, sempre teve uma energia contagiante e era muito animada", contou a familiar.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à 33ª DP (Realengo), que dá continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.