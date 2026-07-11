Equipes do 16º BPM estiveram na localidade para verificar informações sobre confrontos entre facções - Reprodução/Rede Social

Equipes do 16º BPM estiveram na localidade para verificar informações sobre confrontos entre facçõesReprodução/Rede Social

Publicado 11/07/2026 11:54

Rio - Uma guerra entre criminosos nas comunidades da Tinta e do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte, deixou cinco pessoas mortas na madrugada deste sábado (11). Pela manhã, ônibus foram usados como barricadas para fechar a Rua Cordovil e o policiamento precisou ser reforçado no local.

Testemunhas afirmam que o confronto começou após traficantes do Comando Vermelho (CV) tentarem invadir a área, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Moradores alegam que entre as vítimas está uma mulher autista, que teve o corpo jogado em um valão.

Nas redes sociais, relatos apontam que, durante a manhã, um grupo de motociclistas abordaram um ônibus e levaram as chaves, obrigando os passageiros a descerem.



Em nota, a Polícia Militar explicou que equipes do 16º BPM (Olaria) estiveram na localidade para verificar informações sobre confrontos entre criminosos de facções rivais. Mais cedo, em razão da situação, a via chegou a ser interditada.



O policiamento foi reforçado com equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e permanece intensificado na região. A ocorrência segue em andamento.

Procurada, a Polícia Civil confirmou que investiga as mortes de cinco pessoas, ainda não identificadas. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Seis mortos em Magalhães Bastos

De acordo com a Polícia Civil, cinco já foram identificados. São eles: Lukas Taylan de Mendonça Monteiro, Jonathan Andrade Ferreira, Vinicius Neves Dantas, Felipe Barbosa da Silva e Alanderson de Almeida Guimarães. Todos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia.

Outras diligências também estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



A PM alega que a operação realizada nas comunidades do Jardim Novo, Teixeiras e Santa Maria foi encerrada no final da tarde de quinta-feira (9), permanecendo o cerco policial na região. Disse ainda que, de acordo com o comando do 14º BPM, a unidade não foi acionada sobre a localização de corpos ou feridos na área do Jardim Novo. Posteriormente, tomou conhecimento de que seis corpos teriam sido encontrados por moradores e levados para uma unidade de saúde próxima

