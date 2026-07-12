Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre os foragidos - Reprodução/Disque Denúncia

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre os foragidosReprodução/Disque Denúncia

Publicado 12/07/2026 09:02

Rio – O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (12), um cartaz pedindo informações que auxiliem a Polícia Civil a localizar três foragidos da Justiça acusados de uma tentativa de homicídio em São Pedro d’Aldeia, na Região dos Lagos. Os procurados são Alexsandro Pires, conhecido como “Batatinha”, de 52 anos; Isaque Fernandes Sabino, de 38; e Brendon Sohett de Lima, de 32 anos.

De acordo com investigações da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), a motivação para o crime, ocorrido no último dia 19 de abril, foi ciúmes, já que Alexsandro não aceitava o relacionamento de sua ex-companheira com a vítima. O homem teria comandado o ataque, ordenando que Isaque disparasse contra a vítima, enquanto Brendon dirigia a motocicleta usada na execução e na fuga.

À época do crime, o trio já possuía antecedentes. Alexsandro tem sete registros por ocorrências relacionadas a furtos, posse de drogas, falsidade ideológica eleitoral, violência doméstica e receptação, além de uma passagem pelo sistema prisional em junho de 2024.

Sobre Isaque, são seis registros por lesão corporal, dano qualificado com violência ou grave ameaça, violência doméstica e maus-tratos, incluindo também uma prisão em 2021. Já Brendon tem três anotações por tráfico de drogas e violência doméstica, com uma passagem pelo sistema carcerário entre 2019 e 2020.

A vítima foi levada a um hospital em estado grave, mas conseguiu sobreviver, apesar da gravidade do ataque. Contra os três acusados, há em aberto mandados de prisão preventiva, pelo crime de homicídio em concurso de tentativa de homicídio, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia.