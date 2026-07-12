Carro ficou completamente destruído após o acidente no Recreio - Reprodução / Redes sociais

Carro ficou completamente destruído após o acidente no RecreioReprodução / Redes sociais

Publicado 12/07/2026 14:43

Rio - Um carro pegou fogo após colidir com um ônibus na Avenida Balthazar da Silveira, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (12). Um homem, que não teve a identificação divulgada, sofreu ferimentos leves e precisou ser atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h. Os militares do quartel do Recreio controlaram as chamas e encaminharam a vítima à unidade de saúde. Por causa do acidente, a Avenida Balthazar da Silveira precisou ser interditada na altura Rua Agenor Rabello.