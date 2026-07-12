Quedas de uma árvore e um poste na Rua Andrade Neves, na Tijuca - Divulgação/COR

Quedas de uma árvore e um poste na Rua Andrade Neves, na TijucaDivulgação/COR

Publicado 12/07/2026 08:06

Rio - Os fortes ventos que atingiram a cidade na madrugada deste domingo (12) provocaram quedas de árvores em diferentes regiões do Rio. De acordo com o Centro de Operações, o rápido deslocamento de uma frente fria influencia o tempo na capital fluminense, que tem previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 15°C.

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Na Estrada da Canoa, em São Conrado, na Zona Sul, uma árvore caiu sobre a fiação, interditando um trecho da Rua Coronel Ribeiro Gomes. Os Bombeiros, a CET-Rio e a Light foram acionados. A via só foi liberada por volta das 7h. O trânsito não apresenta retenções.



Na Tijuca, na Zona Norte, houve outro incidente na Rua Carvalho Alvim. Por conta disso, a Rua Uruguai precisou ser interditada. Equipes da Prefeitura atuam no local.



No mesmo bairro, outra árvore e um poste caíram na Rua Andrade Neves. O trecho, na altura da Praça Corumbá, foi interditado.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 0h e 1h, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com rajadas de 59,3 km/h.



No mesmo período, a estação de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, registrou ventos de 53,6 km/h. Já entre 1h e 2h, foi registrado vento moderado de 51,1 km/h na mesma região. Às 1h30, os medidores do Vidigal, na Zona Sul, marcaram 46 km/h. Na Estrada da Canoa, em São Conrado, na Zona Sul, uma árvore caiu sobre a fiação, interditando um trecho da Rua Coronel Ribeiro Gomes. Os Bombeiros, a CET-Rio e a Light foram acionados. A via só foi liberada por volta das 7h. O trânsito não apresenta retenções.Na Tijuca, na Zona Norte, houve outro incidente na Rua Carvalho Alvim. Por conta disso, a Rua Uruguai precisou ser interditada. Equipes da Prefeitura atuam no local.No mesmo bairro, outra árvore e um poste caíram na Rua Andrade Neves. O trecho, na altura da Praça Corumbá, foi interditado.De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 0h e 1h, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com rajadas de 59,3 km/h.No mesmo período, a estação de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, registrou ventos de 53,6 km/h. Já entre 1h e 2h, foi registrado vento moderado de 51,1 km/h na mesma região. Às 1h30, os medidores do Vidigal, na Zona Sul, marcaram 46 km/h.

Recomendações em caso de vento forte:



Em casa:



- Feche portas e janelas

- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre

- Feche o registro de gás

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair

- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

Previsão do tempo para os próximos dias

Na segunda-feira (13), o tempo se manterá instável, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca ao longo do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio.



Na terça-feira (14), ventos úmidos do oceano seguirão influenciando o tempo, com previsão de nebulosidade variada e chuva fraca isolada até o período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta (15) e na quinta-feira (16), o tempo no Rio voltará a ser influenciado por um sistema de alta pressão. O céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados.