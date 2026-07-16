A loja do investigado, na Barra da Tijuca, foi um dos locais onde agentes estiveram - Reprodução/Polícia Civil

A loja do investigado, na Barra da Tijuca, foi um dos locais onde agentes estiveramReprodução/Polícia Civil

Publicado 16/07/2026 14:12

Rio – Policiais da 12ª DP (Copacabana) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (16), mandados de busca e apreensão em dois endereços na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ligados a André Vinícios Peralta, investigado por vender a um cliente um relógio de luxo, da marca suíça Patek Philippe, avaliado em R$ 200 mil, com peças falsas. O empresário já acumula passagens por estelionato, receptação, furto e ameaça.

Relógio comercializado pelo suspeito Reprodução/Polícia Civil

De acordo com as investigações, após a compra, a vítima submeteu o relógio a uma perícia técnica especializada, que constatou uma peça interna de origem chinesa e não da marca suíça previamente anunciada, o que descaracteriza o valor de mercado do produto.

Questionado pela vítima, André aceitou a devolução do relógio e garantiu que faria o reembolso integral do investimento feito. Posteriormente, no entanto, ele afirmou ter repassado o objeto a uma outra pessoa, o que impediu o cliente de ter retorno tanto do dinheiro, quanto do item.

“A caixa do relógio era verdadeira, mas o maquinário era falso. Durante a investigação, a gente verificou que esse suspeito possui passagens desde 2004, por diversos crimes patrimoniais, como furto e apropriação indébita, chamando a atenção o fato de já ter sofrido uma busca e apreensão anteriormente, na operação Boca Rica, na qual seis empresas, ligadas a esse ramo de atividades, foram interditadas. Ele também já foi indiciado pela receptação de produtos de luxo furtados na Barra da Tijuca. Com essa busca, a gente pretende trazer um conjunto de provas ainda mais forte para que possa finalizar essa investigação”, acrescentou o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, André, de 55 anos, natural de Belo Horizonte (MG), possui 29 registros criminais no Rio. De 2004 a 2023, acumula duas prisões, sendo uma por roubo; e é citado também por ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, comunicação falsa de crime e crimes contra a economia popular.

A reportagem do DIA tenta localizar a defesa de André Vinícios Peralta. O espaço permanece disponível para pronunciamentos.