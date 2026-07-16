Bombeiros entram no terceiro dia de buscas pelo turista goiano na praia de Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Bombeiros entram no terceiro dia de buscas pelo turista goiano na praia de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 13:23 | Atualizado 16/07/2026 17:51

Rio - O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um turista goiano de 17 anos que desapareceu depois de entrar no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última terça-feira (14). Ele, identificado como K.G.T.C., estava com três amigos quando foi arrastado pela forte correnteza.

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Por meio de nota, a corporação informou que as buscas seguem acontecendo. O jovem desapareceu no mar na altura do hotel Copacabana Palace. Militares do Terceiro Grupamento Marítimo (3º GMAR) foram acionados às 15h09, na terça-feira.



Desde o acionamento, os Bombeiros mantêm equipes mobilizadas na operação, que conta com o emprego de embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e apoio aéreo com drones, recursos utilizados de acordo com as condições do mar.



"O trabalho continua e não tem previsão de término. Neste momento, atuamos com três frentes de busca: aérea, com drones e helicópteros; superficial, com motos aquáticas e embarcações; e subaquática, com nossos mergulhadores. Essa ocorrência também reforça um alerta importante sobre os riscos de afogamento. Somente este ano, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros já realizaram mais de 7.500 resgates na capital, sendo mais da metade deles na Praia de Copacabana. A orientação é que os banhistas permaneçam próximos aos postos de guarda-vidas, respeitem a sinalização das bandeiras e evitem entrar no mar à noite, quando a visibilidade fica comprometida", destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel Fábio Contreras.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá prosseguimento às investigações e trabalha para localizar o turista.



De acordo com o registro da ocorrência, o jovem estava na beira da água com os amigos quando uma onda maior surgiu e a forte correnteza os puxou para o fundo do mar. A partir deste momento, K.G.T.C. não conseguiu mais sair da água e desapareceu.



Nas redes sociais, a família do adolescente, que é atleta de boxe, fez pedidos de orações. Amigos próximos também organizaram uma vaquinha solidária para ajudar os pais do jovem, que saíram de Bom Jesus de Goiás e viajaram até o Rio de Janeiro para acompanhar as buscas de perto.

Somente entre 1º de janeiro e 15 de julho deste ano, guarda-vidas do CBMERJ realizaram 7.591 resgates nas praias do município do Rio de Janeiro, além de 325.681 ações preventivas, orientando banhistas sobre os riscos do mar e evitando situações de perigo.



Em Copacabana, uma das praias mais movimentadas do país, os números demonstram a intensidade do trabalho dos militares: foram 4.158 resgates e 105.482 prevenções.



Os dados evidenciam que grande parte das ocorrências é evitada graças à atuação preventiva dos guarda-vidas, que orientam banhistas sobre correntezas, valas, bandeiras de sinalização e locais mais seguros para banho.



Dia Mundial da Prevenção do Afogamento



No próximo dia 25 de julho é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre um problema de saúde pública que pode ser evitado na maioria dos casos.



O mar exige respeito e atenção em qualquer época do ano, e a principal orientação do Corpo de Bombeiros é que os banhistas sempre procurem praias com postos de guarda-vidas e respeitem a sinalização e as orientações dos militares.



O CBMERJ reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Além disso, a orientação é que banhistas sempre procurem permanecer próximos aos postos de guarda-vidas, onde há equipes preparadas para agir rapidamente em situações de risco.