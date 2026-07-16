Bombeiros entram no terceiro dia de buscas pelo turista goiano na praia de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia
Desde o acionamento, os Bombeiros mantêm equipes mobilizadas na operação, que conta com o emprego de embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e apoio aéreo com drones, recursos utilizados de acordo com as condições do mar.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá prosseguimento às investigações e trabalha para localizar o turista.
De acordo com o registro da ocorrência, o jovem estava na beira da água com os amigos quando uma onda maior surgiu e a forte correnteza os puxou para o fundo do mar. A partir deste momento, K.G.T.C. não conseguiu mais sair da água e desapareceu.
Nas redes sociais, a família do adolescente, que é atleta de boxe, fez pedidos de orações. Amigos próximos também organizaram uma vaquinha solidária para ajudar os pais do jovem, que saíram de Bom Jesus de Goiás e viajaram até o Rio de Janeiro para acompanhar as buscas de perto.
Em Copacabana, uma das praias mais movimentadas do país, os números demonstram a intensidade do trabalho dos militares: foram 4.158 resgates e 105.482 prevenções.
Os dados evidenciam que grande parte das ocorrências é evitada graças à atuação preventiva dos guarda-vidas, que orientam banhistas sobre correntezas, valas, bandeiras de sinalização e locais mais seguros para banho.
Dia Mundial da Prevenção do Afogamento
No próximo dia 25 de julho é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre um problema de saúde pública que pode ser evitado na maioria dos casos.
O mar exige respeito e atenção em qualquer época do ano, e a principal orientação do Corpo de Bombeiros é que os banhistas sempre procurem praias com postos de guarda-vidas e respeitem a sinalização e as orientações dos militares.
O CBMERJ reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Além disso, a orientação é que banhistas sempre procurem permanecer próximos aos postos de guarda-vidas, onde há equipes preparadas para agir rapidamente em situações de risco.
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