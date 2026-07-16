A bicicleta atingiu o patinete derrubando uma moça que ficou ferida no local esperando atendimento - Érica Martin/Agência O DIA

A bicicleta atingiu o patinete derrubando uma moça que ficou ferida no local esperando atendimentoÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 16/07/2026 15:48

Rio - Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo uma bike elétrica e um patinete elétrico na ciclovia da orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da tarde desta quinta-feira (16). A vítima caiu após ser atingida durante uma tentativa de ultrapassagem e aguardou atendimento no local.

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Segundo relatos de testemunhas, o condutor da bicicleta elétrica seguia pela ciclovia quando tentou ultrapassar a usuária do patinete e acabou colidindo com o veículo. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos.



Morador de Copacabana, Almir de Oliveira, de 59 anos, presenciou o acidente e afirmou que a circulação irregular de veículos elétricos na região é frequente.



“Ela vinha no patinete e ele foi fazer uma ultrapassagem. Acabou encostando nela e ela caiu na ciclovia. Aqui tem muita gente passando em alta velocidade e sem respeitar as regras”, relatou.



O acidente acontece justamente no momento em que a Segundo relatos de testemunhas, o condutor da bicicleta elétrica seguia pela ciclovia quando tentou ultrapassar a usuária do patinete e acabou colidindo com o veículo. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos.Morador de Copacabana, Almir de Oliveira, de 59 anos, presenciou o acidente e afirmou que a circulação irregular de veículos elétricos na região é frequente.“Ela vinha no patinete e ele foi fazer uma ultrapassagem. Acabou encostando nela e ela caiu na ciclovia. Aqui tem muita gente passando em alta velocidade e sem respeitar as regras”, relatou.O acidente acontece justamente no momento em que a Prefeitura do Rio intensifica a fiscalização sobre ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. Pelas novas regras, motos, bikes elétricas e demais veículos autopropelidos conduzidos na posição sentada foram equiparados aos ciclomotores. Com isso, precisam de emplacamento, licenciamento e condutor habilitado na categoria A até o fim de 2026.

O decreto também proíbe a circulação de ciclomotores em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Nesses espaços, apenas bicicletas elétricas e patinetes elétricos podem trafegar, respeitando o limite máximo de 25 km/h.



Além disso, todos os usuários devem utilizar capacete de segurança. No caso dos ciclomotores, o uso de viseira ou óculos de proteção também é obrigatório. Segundo dados apresentados pela Prefeitura, os acidentes envolvendo bicicletas elétricas, patinetes e ciclomotores cresceram 702% entre 2023 e 2024, passando de 274 para 2.199 ocorrências registradas na rede municipal de saúde.