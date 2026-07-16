João Gabriel Class da Silva foi morto em julho de 2025, em Rio Bonito - Reprodução Redes Sociais

João Gabriel Class da Silva foi morto em julho de 2025, em Rio BonitoReprodução Redes Sociais

Publicado 16/07/2026 16:23

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido nesta quinta-feira (16) suspeitos de envolvimento no homicídio de João Gabriel Class da Silva, ocorrido em julho de 2025, em Rio Bonito. A Polícia Civil identificou o adulto como Kauã Avellar Neves de Araújo, conhecido como “2K do Boqueirão”.



Segundo a Polícia Civil, João Gabriel desapareceu em 5 de julho de 2025, após sair de casa em sua motocicleta. O pai da vítima registrou o sumiço no dia seguinte. Três dias depois, em 8 de julho, o corpo do jovem foi encontrado em uma área de mata na Estrada de Rio dos Índios, com marcas de espancamento e indícios de tentativa de carbonização. A moto e o celular da vítima não foram localizados no local do crime.



Rastreamento e mensagens no celular



Durante as investigações, os agentes conseguiram recuperar o celular de João Gabriel com uma terceira pessoa, que afirmou ter comprado o aparelho do adolescente apreendido, no bairro Venda das Pedras, em Itaboraí.



Após a Justiça autorizar a quebra de sigilo dos celulares, a polícia analisou o aparelho da vítima, que havia sido vendido pelo menor, e o telefone do próprio adolescente suspeito. Nos aparelhos, foram encontradas conversas entre Kauã e o jovem que revelavam a intenção de queimar o corpo.



Outros envolvidos



A policia também identificou a participação de outros dois adolescentes no crime. Um deles já possui um mandado de busca e apreensão em aberto e é considerado foragido.



Levados inicialmente para a 119ª DP (Rio Bonito), Kauã será transferido para o sistema prisional, enquanto o menor seguirá para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Ambos permanecerão à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuarão para localizar os outros envolvidos.



A reportagem tentou contato com a defesa Kauã Avellar Neves de Araújo, mas não a localizou. O espaço segue aberto.

*Reportagem de Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna