Cidade do Rio voltou a registrar temperatura mais fria do ano - Érica Martin

Cidade do Rio voltou a registrar temperatura mais fria do anoÉrica Martin

Publicado 16/07/2026 14:00

Rio - A capital fluminense voltou a registrar a temperatura mais fria do ano , na madrugada desta quinta-feira (16). De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), com base em informações das estações do Sistema Alerta Rio, os termômetros marcaram 11ºC às 2h55, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte.

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O clima previsto é deu céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, com vento moderado, podendo ser fraco à noite e madrugada. A estimativa para a máxima é de 30ºC. Na tarde desta quinta, o DIA esteve na orla de Copacabana, Zona Sul, na altura do Copacabana Palace, e registrou cariocas praticando exercícios físicos e curtindo o ar livre. Apesar do tempo ensolarado, muitos deles estavam vestindo agasalhos - inclusive com bermudas e chinelos -, reflexo do recorde de frio pelo segundo dia seguido.

Confira a previsão para os próximos dias

A previsão para os próximos dias é que as temperaturas subam um pouco, com céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e vento fraco a moderado. Nesta sexta-feira (17), a máxima prevista é de 31ºC, enquanto a mínima é 14ºC. A estimativa é que os termômetros marquem máxima de 32ºC e mínima 16ºC, neste sábado (18). Já no domingo (19) e segunda-feira (20), os dados meteorológicos indicam máxima de 32ºC e mínima 17ºC.

Temperatura mais fria do ano em dois dias seguidos

Clima Tempo confirmou, com base na medição da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que a cidade do Rio também registrou a temperatura mais fria do ano na manhã desta quarta-feira. Na Vila Militar, Zona Oeste, os termómetros marcaram 11,3ºC.

No entanto, segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), o Alto da Boa Vista registrou 12,2°C, às 6h40 neste mesmo dia. Pelas estações monitoradas pela prefeitura, o recorde de frio de 2026 na cidade permanece sendo o do dia 10 de junho, com registro de 11,3°C, no mesmo local.