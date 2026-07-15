Parque Nacional do Itatiaia bateu recorde de frio e teve paisagens congeladasDivulgação/Parque Nacional do Itatiaia
Além da capital, outras cidades do estado também registraram um amanhecer ainda mais gelado. No Pico do Couto, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, os termômetros marcaram 3,9ºC. Em Nova Friburgo, na Região Serrana, a mínima foi de 3,2ºC; em Teresópolis, também na serra, chegou a 7,8ºC; e, em Paty do Alferes, no interior do estado, atingiu 8,7ºC.
"Eu moro na cidade mais fria do Brasil, aqui pra mim está calor, verão. Lá, na semana passada, estava em torno de -5 a -6, então o clima aqui está muito gostoso. Eu cheguei no Rio na segunda e já peguei todas as variedades climáticas possíveis, mas hoje está muito agradável, então já compensa tudo", contou.
Já a atendente Lorena Fernandes, 29 anos, destacou que é difícil lidar com as baixas temperaturas, ainda mais quando é preciso ir trabalhar.
"O frio só é ruim quando tem que trabalhar, que aí tem que sair da cama quentinha. Esse inverno tá indeciso e essas variações de temperaturas são ruins por questões de saúde, ora ficamos resfriados, ora melhoramos,daqui a pouco vem a chuva de novo", disse.
O personal Davi Henrique, 28 anos, frisou que prefere o calor e que essa mudança de tempo o deixa gripado com frequência.
"Está muito ruim em relação a gripe, esse tempo sobe e desce, a imunidade vai lá embaixo, eu mesmo estou um pouco resfriado. De manhã até que está um tempo agradável, a noite fica um pouco mais fria. O calor é bem melhor, principalmente na minha área, no calor as pessoas saem mais de casa, no frio dá preguiça", acrescentou.
De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta quarta-feira (15), o tempo ficará estável na capital fluminense devido à atuação de um sistema de alta pressão. Ao longo do dia, o céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos estarão ocasionalmente moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 12°C e máxima de 27°C.
Segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), o Alto da Boa Vista, na Zona Norte, registrou 12,2°C, às 6h40. Pelas estações monitoradas pela prefeitura, o recorde de frio de 2026 na cidade permanece sendo o do dia 10 de junho, quando os termômetros marcaram 10°C, no mesmo local.
Confira previsão para os próximos dias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.