Parque Nacional do Itatiaia bateu recorde de frio e teve paisagens congeladas - Divulgação/Parque Nacional do Itatiaia

Parque Nacional do Itatiaia bateu recorde de frio e teve paisagens congeladasDivulgação/Parque Nacional do Itatiaia

Publicado 15/07/2026 10:05

Rio - A cidade do Rio registrou a temperatura mais fria do ano na manhã desta quarta-feira (15), na Vila Militar, na Zona Oeste: 11,3ºC. A informação foi confirmada pela Clima Tempo, com base na medição da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Além da capital, outras cidades do estado também registraram um amanhecer ainda mais gelado. No Pico do Couto, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, os termômetros marcaram 3,9ºC. Em Nova Friburgo, na Região Serrana, a mínima foi de 3,2ºC; em Teresópolis, também na serra, chegou a 7,8ºC; e, em Paty do Alferes, no interior do estado, atingiu 8,7ºC.

No Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados do Rio e Minas Gerais, os termômetros marcaram -11,5°C às 5h30, a menor temperatura já registrada no local. No dia anterior, o parque já havia marcado -11ºC. Em imagens divulgadas pela insituição, é possível ver paisagens congeladas e cristais de gelo sob a vegetação.

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Apesar das baixas temperaturas, o dia ensolarado atraiu cariocas e turistas para a Praça Mauá, na Região Portuária. A professora Magali Souza, 65 anos, moradora cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, está acostumada com dias frios e considera o clima do Rio muito agradável.



"Eu moro na cidade mais fria do Brasil, aqui pra mim está calor, verão. Lá, na semana passada, estava em torno de -5 a -6, então o clima aqui está muito gostoso. Eu cheguei no Rio na segunda e já peguei todas as variedades climáticas possíveis, mas hoje está muito agradável, então já compensa tudo", contou.



Já a atendente Lorena Fernandes, 29 anos, destacou que é difícil lidar com as baixas temperaturas, ainda mais quando é preciso ir trabalhar.



"O frio só é ruim quando tem que trabalhar, que aí tem que sair da cama quentinha. Esse inverno tá indeciso e essas variações de temperaturas são ruins por questões de saúde, ora ficamos resfriados, ora melhoramos,daqui a pouco vem a chuva de novo", disse.



O personal Davi Henrique, 28 anos, frisou que prefere o calor e que essa mudança de tempo o deixa gripado com frequência.



"Está muito ruim em relação a gripe, esse tempo sobe e desce, a imunidade vai lá embaixo, eu mesmo estou um pouco resfriado. De manhã até que está um tempo agradável, a noite fica um pouco mais fria. O calor é bem melhor, principalmente na minha área, no calor as pessoas saem mais de casa, no frio dá preguiça", acrescentou.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta quarta-feira (15), o tempo ficará estável na capital fluminense devido à atuação de um sistema de alta pressão. Ao longo do dia, o céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos estarão ocasionalmente moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 12°C e máxima de 27°C.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), o Alto da Boa Vista, na Zona Norte, registrou 12,2°C, às 6h40. Pelas estações monitoradas pela prefeitura, o recorde de frio de 2026 na cidade permanece sendo o do dia 10 de junho, quando os termômetros marcaram 10°C, no mesmo local.



Confira previsão para os próximos dias



Entre quinta-feira (16) e domingo (19), o posicionamento de um sistema de alta pressão influenciará o tempo na cidade do Rio, com predomínio de céu claro e sem previsão de chuva. Os ventos estarão ocasionalmente moderados e as temperaturas em gradual elevação. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% durante o período.



Na quinta-feira (16), a previsão é de máxima de 30ºC e mínima de 13ºC. Na sexta (17), os termômetros devem variar entre 16ºC e 31ºC. Já no sábado (18) e no domingo (19), as máximas podem chegar a 32ºC, com mínimas de 17ºC.