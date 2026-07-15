Local onde ocorria o desmanche dos veículos em São Gonçalo - Reprodução/Polícia Civil

Local onde ocorria o desmanche dos veículos em São GonçaloReprodução/Polícia Civil

Publicado 15/07/2026 19:41 | Atualizado 15/07/2026 19:42

Rio - Foram presos nesta quarta-feira (15), dois homens, um deles suspeito de ser dos principais clonadores de veículos do estado.

A ação ocorreu em um imóvel usado como desmanche clandestino no bairro Apolo II, em São Gonçalo, que segundo a polícia, fomentava as atividades da facção criminosa Comando Vermelho. Os policiais apreenderam dois carros e diversas peças automotivas, que serão submetidas à perícia para auxiliar no avanço das investigações.



De acordo com os agentes, a investigação identificou uma estrutura criminosa voltada ao roubo de veículos na Baixada Fluminense. Após os crimes, os automóveis eram levados para municípios como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde passavam por processos de adulteração, clonagem, desmontagem e posterior comercialização.

A ação foi de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), em ação conjunta com a 64ª DP (São João de Meriti).



Os agentes descobriram que diversos veículos roubados foram recuperados nos últimos meses com sinais identificadores adulterados e placas clonadas, indicando um padrão de atuação da quadrilha.



Ainda segundo a Polícia Civil, os dois presos já eram alvos de investigações conduzidas por outras unidades e possuíam mandados de prisão em aberto, que também foram cumpridos durante a ação.



As apurações apontam que o esquema abastecia a estrutura criminosa do Comando Vermelho, que atua em atividades ligadas à receptação, adulteração e desmanche de veículos na Região Metropolitana do Rio.



