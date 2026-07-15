Local onde ocorria o desmanche dos veículos em São GonçaloReprodução/Polícia Civil
De acordo com os agentes, a investigação identificou uma estrutura criminosa voltada ao roubo de veículos na Baixada Fluminense. Após os crimes, os automóveis eram levados para municípios como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, onde passavam por processos de adulteração, clonagem, desmontagem e posterior comercialização.
Os agentes descobriram que diversos veículos roubados foram recuperados nos últimos meses com sinais identificadores adulterados e placas clonadas, indicando um padrão de atuação da quadrilha.
Ainda segundo a Polícia Civil, os dois presos já eram alvos de investigações conduzidas por outras unidades e possuíam mandados de prisão em aberto, que também foram cumpridos durante a ação.
As apurações apontam que o esquema abastecia a estrutura criminosa do Comando Vermelho, que atua em atividades ligadas à receptação, adulteração e desmanche de veículos na Região Metropolitana do Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.