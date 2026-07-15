Marlon Souza da Silva era considerado foragido pela morte de Bianca da Silva Ribeiro - Reprodução

Marlon Souza da Silva era considerado foragido pela morte de Bianca da Silva RibeiroReprodução

Publicado 15/07/2026 16:41

Segundo a Polícia Civil, Marlon resistiu à prisão, entrou em luta corporal com um dos agentes e tentou tomar a arma do policial. Durante a ação, o suspeito acabou sendo atingido por um disparo na perna, socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece sob custódia.As investigações tiveram início após o desaparecimento de Bianca, registrado na segunda-feira (6). A apuração da DDPA apontou que a jovem esteve na Pedra do Sal, na Região Central, acompanhada do companheiro. Em seguida, o casal seguiu para uma hospedagem na Rua do Ouvidor, também no Centro.Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostraram o suspeito deixando o imóvel sozinho. Em outro momento, ele aparece carregando o corpo da vítima, sem sinais de reação, até um veículo.De acordo com a Polícia Civil, a análise das imagens e o cruzamento de informações permitiram identificar que o homem seguiu para Miguel Pereira. Os agentes também descobriram que ele tentou despistar as investigações enviando a uma conhecida uma fotografia da vítima em uma área de mata, simulando estar à procura dela.Na sexta-feira (10), policiais da 96ª DP (Miguel Pereira) localizaram um corpo feminino em uma área de mata próxima ao município de Vassouras. Posteriormente, a vítima foi identificada como Bianca da Silva Ribeiro.As investigações revelaram ainda que, na manhã seguinte ao desaparecimento da estudante, o suspeito esteve em uma fazenda na região de Miguel Pereira e pediu emprestados uma pá e uma enxada, alegando que realizaria uma obra. A polícia acredita que os objetos foram utilizados para ocultar o corpo.A partir das provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o investigado.