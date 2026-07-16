Publicado 16/07/2026 00:00

A MP das dívidas rurais alcança mais de R$ 100 bilhões e substitui um projeto de impacto estimado em R$ 140 bilhões em dez anos. Motta e Durigan chamaram o desenho de acordo possível. Quem financia o principal setor exportador do país ainda não sabe exatsmente quanto isso custa ao Tesouro.

A Argentina bateu a Inglaterra por 2 a 1 e entrou na final vestindo o azul de 1986, quatro anos depois das Malvinas. Quatro décadas, e a rivalidade não perdeu a carga que a guerra deixou. Nas arquibancadas dos EUA, o Brasil assiste de casa a decisão que já foi sua por hábito.