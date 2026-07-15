Criminosos do CV jogam artefato explosivo em via pública de comunidade em Curicica, na Zona SudoesteReprodução/Redes sociais
Em outro vídeo enviado a O DIA, é possível ver uma pessoa ferida, além de diversos respingos de sangue espalhados pelo local.
Momento em que criminosos do Comando Vermelho lançam um artefato explosivo em direção a supostos milicianos em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/b9UIPU2CFO
A ação criminosa está relacionada à disputa por territórios entre facções e milicianos que atuam na região. O uso de drones para o lançamento de explosivos é um retrato da crescente sofisticação tecnológica empregada pelo CV nos confrontos por domínio territorial. Nos últimos meses, a facção passou a incorporar equipamentos de alta tecnologia nas ações.
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